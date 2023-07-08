Зеленский высадился на острове Змеиный и поразгуливал там с украинским флагом

Президент Украины набрался храбрости и посетил остров в Черном море, который киевский режим считает своей территорией.

Владимир Зеленский на 500 дней со дня начала Россией спецоперации на Украине записал видео с острова Змеиный, куда добрался на катерах вместе с руководителем Офиса президента Ермаком и главой ГУР Будановым.

Как сообщается в соцсетях, Зеленский посетил Змеиный, по предварительной информации. еще 30 июня. В этот день год назад российская армия покинула остров и с тех пор он остается безлюдным. ВСУ до сих пор не решаются там расположить какой-либо воинский контингент, боясь обстрелов со стороны ВС РФ.

На Змеином украинский лидер, держа в руках флаг страны, традиционно, записал пламенную речь, в которой поблагодарил всех защитников Украины и выразил уверенность в скорой победе Украины в борьбе с Россией.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал журналистам о том насколько обнаглели представители так называемого иностранного легиона которые буквально наводнили Николаевскую и другие области незалежной.