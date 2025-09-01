Зеленский: задержан подозреваемый в убийстве Парубия
Фото: [официальный сайт президента Украины]
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия.
Глава МВД Клименко и руководитель СБУ Малюк проинформировали его об этом. Он заверил, что будет держать в курсе последующих следственных мероприятий.
Ранее сообщалось о том, что появилось видео, на котором запечатлен момент убийства бывшего спикера Верховной рады Украины и одного из лидеров так называемого «Евромайдана» Андрея Парубия.
Также появлялась информация, что следствию не удается идентифицировать убийцу экс-секретаря Совбеза Украины Парубия из-за мотошлема.