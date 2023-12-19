Зеленский заявил, что опасается избрания Трампа

Владимир Зеленский во время своей итоговой пресс-конференции заявил о том, что опасается, если президентом США станет Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости .

С таким заявлением выступил президент Украины во вторник, 19 декабря. Он заявил, что в таком случае Украина лишится тех средств, которые получает от США, а политика США станет более экономной в плане выделения средств.

Так, отдельно Зеленский отметил, избрание Трампа скажется и на ходе войны на Украине. Напомним, что выборы в США пройдут в ноябре следующего года.