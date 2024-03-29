Офис президента Украины опубликовал на своем сайте декларацию о доходах президента страны Владимира Зеленского за минувший 2023 год.

Согласно предоставленной информации, семья президента Украины Владимира Зеленского за указанный период составил почти 12,5 млн гривен (примерно 316 тысяч долларов — прим. ред.).

«Зеленский обнародовал декларацию… Согласно декларации, доходы семьи Зеленских составили 12 миллионов 423 тысячи гривен (более 316 тысяч долларов), в том числе доход от продажи облигаций — 7 миллионов 455 тысяч 972 гривны», — сообщает офис Зеленского.

Отмечается, что львиную долю доходов президентской семьи стали, помимо зарплаты, проценты по вкладам, а также доход от аренды недвижимости. (4,9 млн гривен или примерно 125 тысяч долларов).

Ранее в беседе с американскими журналистами Зеленский назвал условие, при котором ВСУ начнут беспорядочно отступать.