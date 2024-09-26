Глава киевского режима Владимир Зеленский в 2022 и 2024 годах зарегистрировал на себя торговую марку ZELENSKYY, что, как сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в распоряжении журналистов документы, предоставляет ряд услуг, среди которых значатся астрологические и даже похоронные.

Сообщается, что торговая марка ZELENSKYY была зарегистрирована в Швейцарии в располагающейся там Всемирной организации интеллектуальной собственности. Указанные услуги предоставляются в ряде ведущих мировых держав, среди которых страны ЕС, США, Великобритания, Турция, Япония, Канада и Китай с Молдавией.

Помимо проведения похоронных церемоний, похорон, визитов к астрологу и психологу, под торговой маркой ZELENSKYY оказываются услуги в сфере азартных игр и даже помощь в надевании кимоно.

«В регистрационных документах указаны фамилия, имя и отчество, полностью совпадающие с данными Зеленского, а также адрес, который был указан на официальном сайте его офиса как его домашний адрес по проспекту Героев Сталинграда, переименованного в 2022 году в проспект Владимира Ивасюка», — приводится в материале агентства.

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