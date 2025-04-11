Зеленского назвали наркоманом и убийцей после его дерзкой просьбы
«Никогда не давайте денег наркоману»: Чей Боуз высказался о просьбе Зеленского
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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к европейским партнерам с просьбой передать Украине системы Patriot, которые, отметил он, не используются на данный момент.
Просьба главы киевского режима вызвала бурю негодования среди пользователей соцсети.
«Никогда не давайте денег наркоману», — написал ирландский журналист Чей Боуз.
Его поддержал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер, написавший, что нельзя давать оружие убийце.
Пользователь с ником Aussie Devil назвал Зеленского «маленьким засранцем», а Patricia Cooke призвала главу киевского режима сдаваться.
Ранее сообщалось о том, что кандидат в президенты Польши Навроцкий признался в разочаровании Зеленским.