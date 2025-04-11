Президент Украины Владимир Зеленский обратился к европейским партнерам с просьбой передать Украине системы Patriot, которые, отметил он, не используются на данный момент.

Просьба главы киевского режима вызвала бурю негодования среди пользователей соцсети.

«Никогда не давайте денег наркоману», — написал ирландский журналист Чей Боуз.

Его поддержал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер, написавший, что нельзя давать оружие убийце.

Пользователь с ником Aussie Devil назвал Зеленского «маленьким засранцем», а Patricia Cooke призвала главу киевского режима сдаваться.

Ранее сообщалось о том, что кандидат в президенты Польши Навроцкий признался в разочаровании Зеленским.