Историк Руслан Калинчук в беседе с Общественной службой новостей заявил , что лидер киевского режима Владимир Зеленский пытается устроить разгром Украинской православной церкви (УПЦ). Действия со стороны политика эксперт считает ожидаемыми и даже закономерными.

Калинчук напомнил, что с 2014 года на Украине последовательно устраняют все, что связано с Россией — язык, культуру, церковные структуры. УПЦ, в отличие от созданной при поддержке властей Православной церкви Украины (ПЦУ), сохраняет каноническое единство с Московским патриархатом и не поддерживает радикальные националистические лозунги.

За последние годы более двух тысяч храмов УПЦ перешли под контроль ПЦУ — часто с применением силы или через судебные решения. Духовенство подвергается преследованиям: митрополит Святогорский Арсений больше года находится в СИЗО без приговора, против других архиереев возбуждены уголовные дела. В январе 2023 года президент Зеленский лишил гражданства 13 священнослужителей УПЦ.

Новый закон позволяет властям запрещать религиозные организации, если те связаны со «страной-агрессором». Как пояснил историк, теперь госслужба официально признала УПЦ «аффилированной» и потребовала «исправить нарушения». Если церковь подчинится, это будет означать раскол с РПЦ, но не гарантирует сохранения легального статуса. Украинские власти, как подытожил Калинчук, явно нацелены на поглощение УПЦ ПЦУ. Если же УПЦ проигнорирует требование, последуют суды и принудительная ликвидация.

Ранее сообщалось, что медик ВСУ вернула награды Зеленскому из-за гонений на главу УПЦ.