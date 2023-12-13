Европейские политики уверены, что единственный способ для Украины завершить конфликт с Россией – пойти на переговоры. Подробности сообщает РИА Новости .

Как пишет американский New York Times, многие официальные представители Европы и даже Америки уверены, что в конце концов конфликт с Россией кончится для Украины мирными переговорами. При этом они убеждены, что это единственный возможный способ разрешения ситуации. Такого мнения придерживаются и те чиновники, которые полностью поддерживают Украину.

Также журналисты пришли к выводу, что поездка Зеленского к американскому лидеру Джо Байдену и другим представителям США подтверждает его опасения по поводу окончания поддержки.