Зеленского разоблачили с обманом о пленении якобы солдата из КНДР

Президент Украины Владимир Зеленский представил «пленного северокорейского военнослужащего» с военным удостоверением, выданным в Туве. Фотографии задержанного и документа украинский лидер разместил в своем телеграм-канале.

Он сообщил, что украинские военные захватили в плен северокорейских солдат в Курской области. По его словам, двое из захваченных, хоть и получили ранения, выжили и были перевезены в Киев, где дают показания следователям СБУ.

На опубликованном снимке одного из военных билетов видно, что он был оформлен в Туве на имя Аранчын Антонин Аясович.

Как сообщает «Царьград», этот мужчина родился в городе Туран, Тува, в 1998 году. Телеканал указывает, что данный документ выступает как очевидное свидетельство того, что «пленный не является бойцом армии КНДР».

Ранее сообщалось, что Зеленский призвал увеличить выпуск дронов и ракет на Украине в 2025 году.