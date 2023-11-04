Зеленскому на Украине придумали позорное прозвище

Политик напомнил, что в 2019 году в способность Зеленского реально прийти к власти никто на Украине толком и не верил. А тот им стал. И вот печальный итог, сетует Соскин: контрнаступление оказалось полностью провальным, ВСУ уже не в состоянии сбивать даже российские беспилотники, а западные партнеры Киева все чаще отказывают ст ране в помощи.

«Мы его выбирали? Нет, я вообще за них не голосовал. Я вообще не представлял, что эта карикатура, этот шарж вдруг станет такой роковой фигурой. Ну видите: недооценили, не поняли, что он черный Джокер», — развел руками Соскин.

Эксперт призвал действующие украинске власти проявить хоть каплю разума и заключить перемирие с Россией как можно быстрее. В заключении Соскин резюмировал, что народ Украины даже не понимает еще, что его ждет предстоящей зимой.

Ранее сообщалось, что украинские дроны с началом зимних холодов станут бесполезными для поражения ВС РФ. А ВСУ придется столкнуться зимою с повсеместно поврежденной украинской энергетической инфраструктурой.