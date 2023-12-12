Зеленскому предрекают нерадушный визит в США

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон в этот раз пройдет с менее доброжелательным отношением со стороны американского Конгресса по сравнению с его предыдущим походом в 2022 году.

Об этом сообщает американская газета Wall Street Journal. По данным издания, настроение в Конгрессе может отразиться на переговорах между Зеленским и представителями американского законодательного органа, которые ожидаются в ближайшие дни. Президент Украины прибыл в Вашингтон в понедельник и, согласно инсайдерской информации, во вторник планирует посетить Белый дом, провести встречи с сенаторами и встретиться с спикером палаты представителей США Майком Джонсоном.

Основная цель визита Зеленского — обсудить вопросы продолжения финансовой поддержки Киева со стороны США, дабы иметь средства и возможности для противостояния российским вооруженным силам. Однако атмосфера в Конгрессе, как отмечается в Wall Street Journal, стала менее благосклонной, возможно, в связи с рядом недавних событий и изменениями в геополитической обстановке. Издание пишет, что Зеленскому будет труднее рассчитывать на всестороннюю поддержку и обожание.

Важно отметить, что эта смена тональности может оказать влияние на переговоры и динамику отношений между Украиной и США в контексте обеспечения безопасности и стабильности в регионе.