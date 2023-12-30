Зеленскому сообщили о российском «сюрпризе» на Новый год

Российские военные будут наносить ракетные удары по территории Украине не останавливаясь вплоть до Нового года, уверен экс-советник бывшего президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин.

На своем YouTube-канале эксперт подчеркнул, что Зеленскому из-за такого «подарка» России стоит сидеть в бункере и не высовываться.

«Я думаю сегодня опять будут бомбить. С 29-го на 30-е. С 30-го на 31-е. Украинцы не смогут отметить Новый год. Они будут встречать его в бомбоубежищах <…>. Приготовьтесь, так как теперь вообще непонятно, куда может прилететь», — предупредил Соскин.

В продолжение темы эксперт отметил, что успешный удар ВС РФ по Киеву и другим украинским городам, что был минувшей ночью, наглядно продемонстрировал, что украинская ПВО дышит на ладан и не в состоянии выдерживать подобные массированные атаки.

«Такой ход Москвы в очередной раз убедил Запад, что финансовая и военная поддержка Украины потеряла всякий смысл. На Западе все уже понимают, что Украина ничего сделать не может», — резюмировал аналитик.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что военные планы Киева потерпели фиаско и теперь стоит ждать плохих новостей из Украины.