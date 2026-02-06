Зеленые даже в −30: россыпь растений-экстремалов нашли в лесах под Серпуховом

В то время как зимний лес в Подмосковье кажется погруженным в глубокий сон, под снежным покровом кипит скрытая от глаз жизнь. Как пишет REGIONS , в Приокско-Террасном заповеднике под Серпуховом даже в тридцатиградусные морозы можно обнаружить яркие островки зелени, словно частички вечного лета, упрямо пробивающиеся сквозь белую пелену зимы.

Сотрудники заповедника раскрывают секрет этого природного феномена.

«Казалось бы, холод и снег должны уничтожить всю растительность, но некоторые растения умудряются сохранить свою зелень даже в самые морозные дни», — рассказали в пресс-службе заповедника.

Под сугробами прячутся целые сообщества морозоустойчивых видов. Среди них — изящная грушанка, копытень с его характерными листьями, а также зеленчук и хвощ зимующий. Это не просто случайные травинки, а настоящая экосистема, включающая также молодило, зимолюбку, осоки и древние плауны.

Особое внимание привлекают знакомые многим ягодные кустарнички. Брусника и толокнянка, клюква и линнея северная, а также вереск образуют вечнозеленые ковры, сохраняющие цвет даже под давлением снега. Из кустарников в этом «зимнем клубе» состоят можжевельник и багульник болотный, а среди деревьев, конечно, царствуют хвойные ель и сосна.

«Эти растения — настоящие чемпионы выживания. Они приспособились к суровым условиям и могут радовать нас своей зеленью даже зимой», — отметили представители заповедника.

Это ботаническое чудо — не просто курьез природы, а демонстрация невероятной адаптации. Снежный покров действует как одеяло, защищая растения от резких перепадов температуры и холодного ветра, позволяя им сохранять жизненные процессы в замедленном состоянии.

