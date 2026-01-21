Зеленый оккупант: арбуз-монстр перерос квартиру и выселил хозяина в Подмосковье

Известный садовод-экспериментатор Александр Чусов, прославившийся выращиванием гигантских растений в домашних условиях, столкнулся с неожиданной проблемой. Его главный проект — арбуз, который должен побить рекорды, — банально перерос свою «квартиру», выяснил REGIONS .

Эксперимент начался в обычной квартире площадью 16 квадратных метров, где Чусов организовал так называемый «арбузный офис». Рядом с будущим гигантом мирно уживались подсолнухи и лук. Однако планы растения разошлись с ожиданиями садовода. Вместо того чтобы завязывать плод еще в декабре, арбуз решил нарастить мощную вегетативную массу, выпуская все новые боковые плети. Для компенсации зимнего недостатка солнца Чусов установил мощную фитолампу, что лишь ускорило рост и усугубило дефицит пространства. Рекордсмену предстоит срочно найти новое, более просторное помещение для своего зеленого питомца.

Как пояснил экспериментатор, сейчас растение вступило в критическую фазу. Плети активно удлиняются, и как только они достигнут пола, начнется ключевой этап — искусственное опыление. Каждый побег находится под постоянным контролем, так как для формирования плода-гиганта важен каждый сантиметр. Однако теснота не позволяет арбузу развиваться правильно и раскрыть свой генетический потенциал.

«Я не унываю и продолжаю верить в успех: если арбузу будет где развернуться, результат может удивить все сообщество любителей гигантских растений и моих фанатов», — отметил Александр.

Успех операции по «переезду» может открыть путь к новым рекордам и дать ценный опыт всем любителям домашнего садоводства, доказывая, что даже в условиях Подмосковья можно ставить амбициозные ботанические задачи, если грамотно подойти к их реализации.

