Земельные инспекторы обследовали более пяти тысяч участков с начала года

С начала 2024 года сотрудники муниципального земельного контроля обследовали более пяти тысяч участков на наличие нарушений земельного законодательства, сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Специалисты также проводят профилактические мероприятия, в ходе которых выявляют самозахват, неиспользование и нецелевое использование земельных участков, уточнили в ведомстве. В общей сложности в этом году планируют осмотреть 260 тысяч земельных участков. Работу будут выполнять с помощью приложения «Проверки Подмосковья».

«Цифровые технологии позволяют не только осмотреть участок и выявить нарушение буквально за несколько минут, но и загрузить акт, который в порядке межведомственного информационного взаимодействия автоматически видят и налоговые органы, и Россельхознадзор с Росреестром», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

В министерстве добавили, что в результате проведенных обследований инспекторы выявили нарушения на четырех тысячах земельных участках, после этого они выдали предостережения для исправления ситуации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.