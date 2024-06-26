Земельные инспекторы Подмосковья обследовали более ста тысяч участков с начала года

«В этом году у нас в планах обследовать 365 тысяч земельных участков, основная задача не только выявить то или иное нарушение, но прежде всего оказать помощь правообладателям устранить их. Так, с начала этого года уже устранено 5,3 тысячи нарушений, среди них преимущественно это самозахват, а также незаконные хостелы, производства, сервисы и прочее», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.