Земельные инспекторы Подмосковья обследовали более ста тысяч участков с начала года
Фото: [Пресс-служба Минимущества МО]
С начала 2024 года муниципальные земельные инспекторы Подмосковья обследовали более 118 тысяч земельных участков на предмет нарушений земельного законодательства, это треть от запланированного объема работ, сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.
«В этом году у нас в планах обследовать 365 тысяч земельных участков, основная задача не только выявить то или иное нарушение, но прежде всего оказать помощь правообладателям устранить их. Так, с начала этого года уже устранено 5,3 тысячи нарушений, среди них преимущественно это самозахват, а также незаконные хостелы, производства, сервисы и прочее», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
По ее словам, наибольшее число нарушений удалось устранить в Серпухове, Наро-Фоминске и Пушкино. В общей сложности с начала года нарушения были зафиксированы почти на 72 тысячах участков.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.