Земельные инспекторы Подмосковья осмотрели более трех миллионов гектаров земли за пять лет

За последние пять лет муниципальные земельные инспекторы осмотрели в Подмосковье более трех миллионов гектаров земли. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

В результате этой работы в хозяйственный оборот вовлекли более 380 тысяч гектаров земли, еще на 65 тысячах гектаров — устранили борщевик Сосновского. За счет повышения налоговой ставки в бюджет региона за этот период поступило более 6,8 миллиарда рублей. В ведомстве уточнили, что достижению такого результата способствовало внедрение информационных технологий.

«Внедрение «цифры» значительно упрощает их деятельность и делает ее более эффективной. МЗК, Россельхознадзор, Росреестр и налоговая работают в единой региональной информационной системе по установленному алгоритму, всю цепочку проводимых мероприятий можно отследить в онлайн режиме. Отличным помощником для наших земельных инспекторов является мобильное приложение «Проверки Подмосковья», — отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Министр добавила, что цифровизация позволяет улучшить показатели по всем направлениям работы муниципального земельного контроля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.