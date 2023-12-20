Земельные инспекторы Подмосковья осмотрели более трехсот тысяч земельных участков
Фото: [МИО МО]
С начала этого года земельные инспекторы Подмосковья провели обследование 311,5 тысячи земельных участков, чтобы выявить неиспользованные земли, их нецелевое использование, самозахват и другие нарушения земельного законодательства, сообщили в областном Минимуществе.
В ведомстве уточнили, что данный показатель является рекордным и на 136 тысяч превышает прошлогодний.
«Такой результат получен благодаря грамотно выстроенной работе и использованию цифровых технологий. Именно поэтому практика Московской области была отмечена, как лучшая на территории Российской Федерации в части осуществления муниципального земельного контроля», — подчеркнула министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.
По словам министра, в число лидеров среди округов по данной работе вошли Можайский округ, Раменский, Домодедово, Дмитров и Истра.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.