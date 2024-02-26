Земельные инспекторы выявили более десяти тысяч очагов произрастания борщевика в Подмосковье в прошлом году
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Сергиев Посад]
В 2023 году муниципальные земельные инспекторы обследовали 315 тысяч земельных участков, в том числе, в рамках мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского, сообщает Министерство имущественных отношений Московской области. В рамках этой работы очаги произрастания опасного растения обнаружили на 12 тысячах участков.
«Уже два года как действует мораторий, в ходе осмотров инспекторы выдают лишь предостережения, но в прошлом году был разработан новый индикатор риска нарушения обязательных требований, который позволяет проводить внеплановые проверки: это зарастание сорной растительностью, угрожающей здоровью граждан и сохранению биоразнообразия естественных экосистем, в том числе борщевиком Сосновского. И за это будет наложен штраф. <…> Более того, Госдума РФ в первом чтении утвердила законопроект, обязывающий владельцев земельных участков вести борьбу с борщевиком», — отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
В ведомстве уточнили, что самое большое число участков, на которых произрастал борщевик, выявили в Клину, Шаховской, Можайском, Сергиево-Посадском и Дмитровском округах.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.