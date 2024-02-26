Земельные инспекторы выявили более десяти тысяч очагов произрастания борщевика в Подмосковье в прошлом году

«Уже два года как действует мораторий, в ходе осмотров инспекторы выдают лишь предостережения, но в прошлом году был разработан новый индикатор риска нарушения обязательных требований, который позволяет проводить внеплановые проверки: это зарастание сорной растительностью, угрожающей здоровью граждан и сохранению биоразнообразия естественных экосистем, в том числе борщевиком Сосновского. И за это будет наложен штраф. <…> Более того, Госдума РФ в первом чтении утвердила законопроект, обязывающий владельцев земельных участков вести борьбу с борщевиком», — отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.