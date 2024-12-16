Земельные участки украинцев в Курской, Брянской и Белгородской областях начали конфисковывать

Некоторые украинцы по-прежнему владеют недвижимостью в России, и ранее власти приграничных регионов регулярно выплачивали им деньги за проданные участки и дома.

По данным источника, поскольку иностранцы не имеют права на владение землей в приграничных зонах России, участки начали выставлять на аукцион. Полученные средства направляются бывшим владельцам, большинство из которых не реагируют, а некоторые даже выражают благодарность за «поддержку ВСУ», обещая направить деньги на нужды украинской армии.

Теперь в России вся выручка от продажи конфискованных участков поступает в государственную казну по решениям судов. Как сообщает Mash, в настоящее время рассматривается по меньшей мере 20 таких дел, связанных с недвижимостью в приграничных районах.

Одно из дел находится в Беловском районе Курской области, где администрация выступает истцом против 77-летнего украинца Валерия Козлитина, который владеет участком площадью 1,6 тыс. кв. м с 2002 года. Поскольку мужчина не находится на территории России, денежные средства от продажи его участка будут направлены в государственный бюджет. Суд обязал местные власти продать участок и перечислить все поступления за вычетом расходов.

В Курской области рассматриваются еще шесть подобных дел, в Белгородской области — десять, а в Брянской — четыре. Во всех этих случаях ответчики находятся за пределами России.

Ранее общественники предложили конфисковать в пользу государства элитную квартиру украинской певицы Софии Ротару, расположенную в Москве.