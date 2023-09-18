Земельные участки в подмосковной Рузе выставят на аукцион

Минимущества Подмосковья совместно с Комитетом по конкурентной политике региона выставит на аукцион 25 земельных участков площадью от 900 до 1 313 квадратных метров в Рузском округе. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Участки с категорией «Земли населенных пунктов» расположены в поселке Дорохово, их можно будет использовать под индивидуальное жилищное строительство. Стартовая цена — от 27 688,05 рублей до 40 322,88 рублей. Подробности можно найти здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность запуска движения по участку М-12 «Москва — Казань».