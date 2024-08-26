Земельный участок передали подмосковному коммунальному предприятию в аренду почти на 50 лет

«Ранее была передана котельная из муниципальной собственности в областную и закреплена за данным государственным предприятием для осуществления уставной деятельности, сейчас же передан участок под ней в аренду на длительный срок», — уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.