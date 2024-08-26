Земельный участок передали подмосковному коммунальному предприятию в аренду почти на 50 лет
Фото: [Медиабанк МО]
Министерство имущественных отношений Московской области предоставило ГУП МО «Коммунальные системы Московской области» земельный участок на улице 1 Мая в городе Павловский Посад в аренду на срок 49 лет, его площадь превышает 1,7 тыс. кв.м. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Ранее была передана котельная из муниципальной собственности в областную и закреплена за данным государственным предприятием для осуществления уставной деятельности, сейчас же передан участок под ней в аренду на длительный срок», — уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
По ее словам, теперь предприятие сможет эксплуатировать и содержать котельную, а также проводить в ней ремонт и реконструкцию при необходимости.
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