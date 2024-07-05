Земельный участок передали в Сергиевом Посаде для строительства котельной
МБУ «Развитие» передали земельный участок в Сергиево-Посадском округе с видом разрешенного использования «Коммунальное обслуживание», площадь участка составляет 0,23 гектара. Процедуру согласовало Министерство имущественных отношений Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Участок передан под строительство котельной, которую возведут на улице 2-й Кирпичный завод для строящегося дома, где получат квартиры порядка 430 переселенцев из аварийного жилья», — уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
В ведомстве уточнили, что котельную планируют достроить к осени 2024 года. К аналогичному сроку планируют возвести новостройку.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.