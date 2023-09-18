Земельный участок передали в собственность подмосковного Звездного городка для содержания лесопарка

Из федеральной в муниципальную собственность городского округа Звездный городок передали земельный участок площадью два гектара. Это стало возможным в рамках взаимодействия Миноблимущества с Росимуществом, сообщили в министерстве.

«Участок расположен в лесопарковой зоне, который ведет к жилым домам. Жители неоднократно обращались в администрацию с просьбой привести территорию в надлежащий вид», — сказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

По ее словам, это позволит не только содержать данную территорию, но и строить планы по дальнейшему благоустройству лесопарка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность запуска движения по участку М-12 «Москва — Казань».