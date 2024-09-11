Земельный участок в Клину передали для строительства фельдшерско-акушерского пункта

В ведомстве уточнили, что новый ФАП повысит доступность оказания первичной медицинской помощи для 260 местных жителей, он будет рассчитан на 36 посещений в смену. Там разместят кабинеты фельдшера, смотровую, процедурную и стерилизационную комнаты, прививочный кабинет для взрослых и детей и другие помещения. Работы пройдут в рамках государственной программы по строительству объектов социальной инфраструктуры. Завершить их планируют в начале 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.