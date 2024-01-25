Земельный участок в Серпухове передали для завершения строительства пешеходного моста через железнодорожные пути

«Работы по строительству пешеходного моста ведутся в настоящее время. Это запрос жителей. Тот мост, который был ранее, не подлежал реконструкции, а также не был предназначен для передвижения по нему маломобильных групп населения», — отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.