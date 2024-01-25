Земельный участок в Серпухове передали для завершения строительства пешеходного моста через железнодорожные пути
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Серпухов]
Управлению дорожного хозяйства, транспортного обслуживания населения и связи администрации городского округа Серпухов передали земельный участок площадью 0,16 га, его используют для строительства разноуровневого пешеходного моста через железнодорожные пути. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.
«Работы по строительству пешеходного моста ведутся в настоящее время. Это запрос жителей. Тот мост, который был ранее, не подлежал реконструкции, а также не был предназначен для передвижения по нему маломобильных групп населения», — отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
По ее словам новый переход будет отвечать требованиям безопасности и комфорта пассажиров. Его длина составит 128 метров, ширина — четыре метра. Там оборудуют три грузовых лифта для удобства маломобильных граждан. Объект планируют ввести в эксплуатацию в августе 2024 года.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.