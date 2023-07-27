Земельный участок выделили в Подмосковье под производство мраморной говядины
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В Дмитровском округе планируют построить фермерское хозяйство, где будут разводить коров Герефордской породы и впоследствии реализовывать мясо премиального качества, сообщили в областном Минсельхозпроде. Для этого предпринимателям выделили участок земли площадью 50 га в аренду без проведения торгов.
«Мраморную говядину будут производить в Подмосковье и поставлять в рестораны региона. Планируется строительство и оборудование помещения для животных на 50 голов. После выхода производства на полную мощность в нем будут получать до 9-10 тонн мяса высшего качества ежегодно», — рассказал зампред Правительства региона Георгий Филимонов.
Проект реализует крестьянско-фермерское хозяйство «Абсолютные продукты». В хозяйстве планируют использовать японские технологии по выращиванию продуктивных животных, чтобы улучшить качество мяса. Помимо этого, планируется закупка оборудования, которое будет делать коровам массаж.
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