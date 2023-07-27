Земельный участок выделили в Подмосковье под производство мраморной говядины

«Мраморную говядину будут производить в Подмосковье и поставлять в рестораны региона. Планируется строительство и оборудование помещения для животных на 50 голов. После выхода производства на полную мощность в нем будут получать до 9-10 тонн мяса высшего качества ежегодно», — рассказал зампред Правительства региона Георгий Филимонов.