Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировали у морской границы РФ и США

Сильное землетрясение сотрясло Алеутские острова. Пока не поступало сообщений о значительных разрушениях или жертвах.

Мощное подводное землетрясение магнитудой 6,3 произошло вблизи Алеутских островов. Об этом сообщил РЕН ТВ утром в понедельник, 9 декабря.

Подземные толчки, зафиксированные геологическими службами, произошли на относительно небольшой глубине — всего 18 км под поверхностью Тихого океана. По данным геологической службы США (USGS) эпицентр находился примерно в 113 км от населенного пункта Адак на Аляске.

На прошлой неделе землетрясение магнитудой в 7 баллов произошло на севере Калифорнии. Очаг находился в Атлантическом океане. В связи с этим в США возникла угроза цунами.