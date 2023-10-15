Землетрясение произошло на западе Афганистана

Около половины седьмого утра по московскому времени (местное время – половина четвертого) 15 октября на западе Афганистана произошло землетрясение.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные EMSC. Сообщается, что очаг землетрясения находился на глубине в 10 километров, а сам катаклизм случился в 32 километрах от Герата. Магнитуда составляла 6,4.

При этом на данный момент о пострадавших, а также каких-либо разрушениях не сообщается. Подробности уточняются.