В Турции случилось сильное землетрясение

В Турции зафиксировали землетрясение, последствия которого были ощутимы и в Анкаре. Об этом сообщило спасательное ведомство страны.

Уточняется, что подземные толчки магнитудой в 5,2 балла произошли под городом Конья, который находится на расстоянии порядка 230 км от Анкары. В настоящее время в столице Турции проходит встреча президента Реджепа Тайипа Эрдогана с украинской делегацией, которую возглавил глава Украины Владимир Зеленский.

Ранее стало известно о том, что на западном побережье Соединенных Штатов может произойти мощное землетрясение, из-за которого возникнет цунами с волнами высотой порядка 30 метров.