Землетрясение зафиксировали недалеко от греческого острова Крит

Эпицентр подземных толчков находится в 64 километрах к югу от города Ираклион, население которого составляет порядка 137 тыс. человек. Информации о разрушениях и пострадавших нет.

В Афинах магнитуду землетрясения оценили в 4,8 балла. По данным афинского геодинамического института, очаг толчков залегал на глубине в 2 километра. Всего произошло три землетрясения. Магнитуда первого составила 4,1 балла на глубине 10 км, затем произошел наиболее сильный толчок, а после — еще один магнитудой 4,4 балла также на глубине 10 километров.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,4 балла произошло в Мексике. Информации о пострадавших не поступало.