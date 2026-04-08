Земля бесплатно: как в Подмосковье получить участок в безвозмездное пользование

В Подмосковье существенно упрощена процедура оформления земельных участков в безвозмездное пользование. Портал REGIONS рассказывает, что изменилось в услуге, кто может воспользоваться ею и что важно знать жителям региона и потенциальным арендаторам.

Цифровизация как драйвер упрощения

Получение земельного участка в безвозмездное пользование — важная мера государственной поддержки, направленная на стимулирование жилищного строительства, развитие сельского хозяйства и реализацию социально значимых проектов. Как отмечают в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, совершенствование электронных сервисов значительно упростило и ускорило эту процедуру.

Ключевое новшество — обновление региональной услуги «Предоставление земельных участков в безвозмездное пользование» и ее электронной формы. Раньше при подаче заявления через портал Госуслуг приходилось самостоятельно прикреплять выписки, справки и подтверждения статуса заявителя. Теперь в форму добавили цифровой сервис, который автоматически проверяет, есть ли у гражданина государственная поддержка, в том числе по программе социальной ипотеки. Такой подход, по данным ведомства, исключает ошибки при заполнении анкеты, ускоряет обработку заявки и повышает прозрачность процедуры. Заявитель сразу видит, учтен ли его статус льготника и соответствует ли участок условиям программы.

От подачи заявления до автоматической проверки льгот

Подать заявление на бесплатное получение земли в Подмосковье по-прежнему можно на региональном портале Госуслуг, авторизуясь через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). В форме указываются фамилия, имя, отчество, паспортные данные, ИНН и СНИЛС, а также желаемый вид участка и его целевое назначение (например, индивидуальное жилищное строительство, личное подсобное хозяйство или СНТ).

Далее новый цифровой сервис автоматически сверяет данные заявителя с реестрами, связанными с программой социальной ипотеки и другими льготами, предусмотренными федеральными и региональными законами. Это позволяет сразу определить, имеет ли гражданин право на безвозмездное пользование участком или на приоритетное рассмотрение заявки. Благодаря интеграции сервиса с государственными программами часть справок и выписок запрашивается в электронном виде у других ведомств, поэтому заявителю не нужно собирать бумажные копии и нотариально их заверять.

Новый порядок оформления, как поясняют в министерстве, особенно удобен для многодетных семей, получающих участки под ИЖС или ЛПХ, молодых семей, молодых специалистов, устроившихся на работу в Подмосковье, а также участников программы социальной ипотеки, которые уже имеют право на государственную поддержку, но ранее испытывали трудности с оформлением документов. Упрощение процедуры помогает жителям быстрее и проще стать арендаторами участков, а региону — эффективнее использовать и распределять земельные ресурсы. Услугой могут воспользоваться также юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Все участки проверяют инспекторы

Как отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов, все участки, в том числе предоставленные в безвозмездное пользование, обследуются инспекторами на предмет целевого использования или неиспользования. Систематический мониторинг соблюдения земельного законодательства, по его словам, формирует культуру добросовестного землепользования среди населения. Приоритет ведомства — предотвратить правонарушения, проинформировав собственника заранее обо всех рисках и предложив способы исправления ситуации.

Использование земли не по назначению, самовольное занятие территории, равно как и неиспользование участка, может повлечь штрафы, повышение ставки земельного налога, рост кадастровой стоимости и даже суды. Министерство имущественных отношений региона рекомендует владельцам регулярно проверять состояние участка на предмет соответствия требованиям земельного законодательства через приложение «Проверки Подмосковья».

Контроль с помощью «Народного инспектора»

В контроле за использованием земли принимают участие и жители. Сообщения о нарушениях земельного законодательства можно отправить с мобильного телефона через приложение «Народный инспектор», которое уже два года работает в рамках регионального портала «Добродел». Пользователь приложения, как отмечают в Министерстве имущественных отношений, выбирает тип нарушения, снимает фото или видео и подробно описывает проблему. Местоположение автоматически фиксируется по GPS.

