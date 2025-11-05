Земляника запуталась: в Подмосковье произошла необычная аномалия на грядках дачников

Необычное явление наблюдают эти дни садоводы подмосковного Клина: на их грядках в середине ноября повторно зацвела земляника. REGIONS выяснил , с чем связано такое позднее чудо.

Причиной сбоя в природном календаре растений стала аномально теплая погода, установившаяся в регионе осенью 2025 года. Это редкое для средней полосы России зрелище, однако специалисты предупреждают, что такая природная ошибка может ослабить растения перед грядущими морозами.

«Цветение земляники в ноябре не является нормой для всех популярных у нас сортов. Оно может быть вызвано особенностями ухода, погодными аномалиями или другими факторами, нарушающими естественный цикл развития растения», — биолог Павел Иванов.

Чтобы помочь ягодным кустам перенести зиму, садоводам рекомендуют ряд действий. Все появившиеся цветоносы необходимо аккуратно удалить. Этот шап позволит землянике перенаправить жизненные силы с бесперспективного позднего цветения на укрепление корневой системы и подготовку к периоду покоя. При этом опытные дачники советуют не трогать пожухлые листья. Как объяснила дачница Валентина Некрасовани, это станет естественным утеплителем для корней и розеток во время морозов.

