Землю передали в Подмосковье для строительства Южно-Лыткаринской дороги

Из федеральной собственности в областную для строительства сети автомобильных дорог «Солнцево — Бутово — Видное — Каширское шоссе — Молоково — Лыткарино — Томилино — Красково — Железнодорожный» на платной основе передали семь земельных участков, общая площадь которых составляет 2,3 гектара. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

«Строительство Южно-Лыткаринской дороги позволит улучшить транспортную доступность улучшится для 450 тысяч жителей региона Ленинского округа, Лыткарина, Люберец и Балашихи», — сказала министр имущественных отношений Московской области.

По ее словам, в общей сложности для реализации проекта передали 194 земельных участка общей площадью более 234 гектара. Дорогу строят в рамках концессии между правительством Московской области и ООО «Лыткаринская платная дорога» по программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Завершить работы планируют к 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.