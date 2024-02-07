Землю передали в Пушкино для строительства дороги к участкам многодетных семей
Фото: [Дмитрий Зайчиков]
Министерство имущественных отношений Московской области согласовало предоставление в постоянное (бессрочное) пользование четырех земельных участка в Пушкинском округе, чтобы обеспечить транспортную инфраструктуру земельных участков, предоставленных ранее многодетным семьям в деревне Могильцы. Площадь переданной земли — 6,8 га, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Общая площадь земельного массива в деревне Могильцы составляет 32 га, которая включает в себя земли общего пользования и земельные участки, выделенные многодетным семьям. Здесь было сформировано 160 земельных участков, из которых уже 148 предоставлены многодетным семьям. <…> Администрация планирует построить подъездную автомобильную дороги, для чего и была передана земля», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
В ведомстве уточнили, что данный муниципалитет является одним из лидеров по параметру обеспеченности многодетных бесплатными земельными участками. В общей сложности землю получили уже более 1,1 тысячи таких семей.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.