Землю передали в Пушкино для строительства дороги к участкам многодетных семей

«Общая площадь земельного массива в деревне Могильцы составляет 32 га, которая включает в себя земли общего пользования и земельные участки, выделенные многодетным семьям. Здесь было сформировано 160 земельных участков, из которых уже 148 предоставлены многодетным семьям. <…> Администрация планирует построить подъездную автомобильную дороги, для чего и была передана земля», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.