Землю в Истре передали фермерскому хозяйству для расширения сельхоздеятельности

«КФХ занимается разведением племенных лошадей и пони, выращивает кормовые сельхозкультуры и плодовые деревья, в планах разводить и домашнюю птицу. В прошлом году фермерское хозяйство получило в аренду по госпрограмме пять гектаров», — уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.