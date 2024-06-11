Землю в Истре передали фермерскому хозяйству для расширения сельхоздеятельности
Фото: [Пресс-служба КФХ]
КФХ «Голицинские конюшни» получило два земельных участка общей площадью 6,7 гектара в селе Лучинское городского округа Истра, землю передали в целях расширения сельскохозяйственной деятельности и строительства конюшни. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.
«КФХ занимается разведением племенных лошадей и пони, выращивает кормовые сельхозкультуры и плодовые деревья, в планах разводить и домашнюю птицу. В прошлом году фермерское хозяйство получило в аренду по госпрограмме пять гектаров», — уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
В ведомстве уточнили, что фермеры и крестьянские (фермерские) хозяйства региона могут получить участок, который находится в госсобственности, можно на региональном портале госуслуг.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.