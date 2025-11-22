Зеркала и жемчуг в подарок могут символизировать слезы и неприятности

Согласно народным поверьям, некоторые предметы не рекомендуется дарить на Новый год. Часы символизируют отсчет времени до расставания, острые предметы ассоциируются с разрывом отношений, сообщает pg12 .

Носовые платки связывают со слезами и горем. Пустые кошельки считаются символом финансовых трудностей, поэтому рекомендуется класть внутрь монету.

Зеркала могут создавать негативную энергетическую связь между дарителем и получателем. Жемчуг ассоциируется со слезами и разочарованиями. Желтые цветы предвещают разлуку, обувь символизирует уход из жизни дарителя. Искусственные цветы связывают с похоронной символикой.

Не рекомендуется дарить предметы с трещинами, чучела животных, бывшие в употреблении вещи. Агрессивные статуэтки могут привлекать конфликты. Для нейтрализации негативных примет существует традиция символически откупаться монеткой за острые предметы.

