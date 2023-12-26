«Зеркало недели»: русская армия бомбит пригороды Кривого Рога

Взрывы в настоящее время звучат в пригородах Кривого Рога в Днепропетровской области Украины, сообщает украинское издание «Зеркало недели».

Отмечается, что перед взрывами в небе были замечены летящие со стороны России дальнобойные ракеты.

«В пригороде Кривого Рога Днепропетровской области Украины произошли взрывы», - приводится в аккаунте украинского издания в соцсетях.

Ранее сообщалось, что в украинском Николаеве прогремели взрывы, в области объявлена воздушная тревога.