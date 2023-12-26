«Зеркало недели»: русская армия бомбит пригороды Кривого Рога
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Взрывы в настоящее время звучат в пригородах Кривого Рога в Днепропетровской области Украины, сообщает украинское издание «Зеркало недели».
Отмечается, что перед взрывами в небе были замечены летящие со стороны России дальнобойные ракеты.
«В пригороде Кривого Рога Днепропетровской области Украины произошли взрывы», - приводится в аккаунте украинского издания в соцсетях.
Ранее сообщалось, что в украинском Николаеве прогремели взрывы, в области объявлена воздушная тревога.