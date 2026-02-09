Жадные автосалоны позади: как обмануть дилеров и купить новую Lada по заводской цене

АвтоВАЗ официально обозначил три канала, позволяющие приобрести новый автомобиль LADA по рекомендованной розничной цене (РРЦ) без переплат и навязанного дополнительного оборудования. В компании подчеркивают, что схема, при которой дилеры повышают конечную стоимость за счет предустановленных опций, не является обязательной для покупателя, пишет Мотор .

Первый и основной способ — обращение в любой официальный дилерский центр марки на территории России. Второй вариант — использование полноценной цифровой витрины на официальном сайте LADA, перезапущенной в октябре 2022 года. На этой онлайн-площадке представлен весь модельный ряд, а ассортимент из более чем 20 тысяч автомобилей, находящихся в наличии у дилеров, на 90% состоит из машин без допоборудования. Сервис позволяет полностью оплатить автомобиль и получить одобрение на автокредит в режиме онлайн.

Третьим каналом с 2024 года являются ведущие маркетплейсы, где LADA также представлена с фиксированной и прозрачной стоимостью. В случае возникновения сложностей с приобретением автомобиля по РРЦ на дилерской точке, в АвтоВАЗе рекомендуют обращаться на горячую линию компании. При этом отмечается, что предыдущий узконаправленный проект онлайн-продаж «по заводской цене», запущенный осенью 2023 года, не показал высокой востребованности, отчасти из-за ограниченного модельного ряда и обязательного условия оформления кредита.

Ранее сообщалось, что в Новокузнецке опровергли слухи о минировании аэропорта и ЧП.