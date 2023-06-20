«Жаль, что его самого в колонию не отправили»: начальник исправительного центра слил деньги осужденных на ставках

Начальник исправительного центра в Симферополе присвоил деньги осужденных и проиграл их на ставках, сообщает «Mash на волне».

По данным журналистов, мужчина создал о себе положительное впечатление в обществе, даже удостаивался профессиональных наград. Однако начальник исправительного центра оказался игроманом. Он лично забирал деньги, которые предназначались для оплаты труда осужденных на исправительные работы. Таким образом он получил 300 тысяч рублей, которые проиграл на ставках.

Когда обман вскрылся, за любителя азартных игр проблему попыталась решить его мама. Она вернула часть украденных денег. Однако за сам факт присвоения чужих средств, начальник исправительного центра все равно получил три года условно.

«Жаль, что его самого в исправительную колонию не отправили»; «А почему дали условно? Поверили, что больше не будет воровать на рабочем месте?»; «Любителей ставок, как и всех зависимых, надо отправлять на принудительное лечение. И запрещать занимать определенные должности», — высказались о ситуации пользователи Сети.

Ранее россияне осудили экс-министра Херсонщины, присвоившего 26,5 миллиона рублей.