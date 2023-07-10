«Жаль только, что девушке лучше не станет»: подростков, которые сожгли и выкинули школьницу, задержали

В Перми пьяные подростки подожгли и выбросили школьницу, решив, что она мертва, сообщает SHOT.

Молодой человек вместе со своей 15-летней девушкой пошел на вечеринку. Там вместе с компанией подростки напились и стали конфликтовать. В процессе ссоры школьницу облили жидкостью для розжига и подожгли.

Когда молодежь решила, что девушка умерла, они захотели избавиться от ее обугленного тела. Они отнесли ее к железнодорожным путям и бросили на рельсы, где вскоре машинист и обнаружил пострадавшую, после чего сообщил о находке в экстренные службы. Несчастная находится в реанимации в критическом состоянии с ожогом 95% тела.

Все десятиклассники задержаны. Один из троих подозреваемых приходится сыном сотруднику правоохранительных органов.

«Жаль только, что девушке лучше не станет от того, что им по полтора годика дадут»; «С таким процентом ожогов не выживают, сажайте за убийство группой лиц с особой жестокостью»; «Бедная девочка, не факт, что выживет. А если и выживет, то станет овощем на всю жизнь. Надеюсь, их посадят и не отмажется никто», — прокомментировали новость россияне.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали подозреваемых в поджоге на станции метро.