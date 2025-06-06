Жалобы на обыски в редакции URA.RU передадут в Генпрокуратуру

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») направит обращение в Генпрокуратуру с требованием проверить законность обысков в редакции URA.RU.

Силовики, по заявлению сотрудников редакции, ворвались в офис издания и провели достаточно агрессивные обыски, а также якобы отключили серверы и задержали журналистов, включая редактора Дениса Аллаярова. Работа агентства была на время парализована.

Даванков назвал действия правоохранителей чрезмерными и отметил, что ситуацию изучат в Генпрокуратуре.

«Вчера полиция с кувалдой устроила обыск в редакции Ura.ru. Согнали журналистов в одно помещение, отключили сервера, заломали руки. Выглядело, как будто ловят банду убийц. Но это была редакция сетевого издания», — отметил Даванков.

Напомним, что Аллаярова обвиняют в передаче взятки. По данным уральского портала, речь про 20 тысяч рублей, которые журналист дал своему дяде — полицейскому, который сам проходит по уголовному делу. Редакция считает это оговором. Ситуация вызвала резонанс в СМИ: в защиту журналистов высказались депутаты, видные ведущие и медиа-персоны.

Ранее сообщалось, что главреда URA.RU увезли в отделение полиции на допрос.