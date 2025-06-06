Главреда URA.RU увезли в отделение полиции: работа редакции сорвана

Главного редактора URA.RU Диану Козлову доставили на допрос после обысков в редакции. Об этом сообщили уральские журналисты в телеграм-канале.

По данным источника в правоохранительных органах, Козлова фигурирует в деле в качестве свидетеля. Она проходит допрос после обысков в редакции, связанного с делом о взятке редактора Дениса Аллаярова.

Адвокат Козловой настоял на медицинском освидетельствовании. Также издание отметило, что была сорвана работа редакции.

Напомним, что утром 6 июня в офис URA.RU пришли сотрудники ФСБ. По информации редакции, они изъяли часть документов и пообещали продолжить проверку.

Ранее сообщалось, что редактору URA.RU предъявили обвинение. По данным СМИ, в деле журналиста появился его родственник, которому Аллаяров мог передать деньги. Информация об этом предварительная.