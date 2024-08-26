Жара до 30 градусов ожидается сегодня в Подмосковье и в Москве
Фото: [медиасток.рф]
Сегодня в столичном регионе будет сухая и жаркая погода, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
В Москве воздух прогреется до плюс двадцати девяти градусов, а в Подмосковье — до плюс тридцати. Осадков не ожидается.
Ветер будет переменных направлений со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот пятьдесят два миллиметра ртутного столба.
Ранее диетолог Анастасия Тараско назвала лучшие продукты для укрепления иммунитета.