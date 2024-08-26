Жара до 30 градусов ожидается сегодня в Подмосковье и в Москве

Сегодня в столичном регионе будет сухая и жаркая погода, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В Москве воздух прогреется до плюс двадцати девяти градусов, а в Подмосковье — до плюс тридцати. Осадков не ожидается.

Ветер будет переменных направлений со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот пятьдесят два миллиметра ртутного столба.

Ранее диетолог Анастасия Тараско назвала лучшие продукты для укрепления иммунитета.