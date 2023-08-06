Жара до 34 градусов прогнозируется в Московском регионе в воскресенье

В воскресенье, 6 августа, в столичном регионе прогнозируется сухая и жаркая погода. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, температура воздуха в Подмосковье составит от плюс двадцати девяти до плюс тридцати четырех градусов, в Москве — от плюс тридцати двух до плюс тридцати четырех градусов.

Осадков не ожидается. Ветер будет юго-восточного направления со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит 751 миллиметр ртутного столба.

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