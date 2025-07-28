Жара отступает: какие перемены погоды ждут Подмосковье в выходные

Москвичам осталось потерпеть жару всего несколько дней — уже в субботу в регион придут долгожданные дожди и небольшое похолодание. Об этом Общественной службе новостей рассказала главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.

До пятницы в столице сохранится жаркая погода с температурой +28...+31°C. Ночью столбики термометров не будут опускаться ниже +18°C. Такая погода соответствует климатической норме для конца июля — традиционно самого жаркого периода года.

Перемены начнутся 1 августа с приходом западного циклона. Первые кратковременные дожди, по прогнозу Поздняковой, возможны уже в пятницу, но существенного влияния на температуру они не окажут.

По-настоящему похолодает в субботу: в Подмосковье температура опустится до +22...+27°C, в самой Москве — до +25...+27°C.

Важное изменение — снижение влажности воздуха с 40% до 30%, что сделает жару более переносимой. Это связано с истощением влаги в почве и отсутствием влажных воздушных масс.

На август синоптики прогнозируют меньше осадков, чем в июле, но точный прогноз пока сделать сложно. Ясно одно — пик летней жары в столичном регионе пройден, и впереди москвичей ждет более комфортная погода.

Ранее сообщалось, что синоптики объявили о самом жарком периоде года в Москве.