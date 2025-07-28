Синоптики объявили о самом жарком периоде года в Москве

Москвичей ждет самая жаркая неделя лета — столбики термометров поднимутся до +31°C. По словам метеорологов, температура превысит климатическую норму на 3-4 градуса, что создает риски для здоровья. Об этом сообщает Lenta.ru.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что с 28 июля по 1 августа в Москве установится аномально жаркая погода. Дневная температура достигнет +28…+31°C, что на 3-4 градуса выше нормы для этого времени года.

По данным синоптиков, такие показатели характерны скорее для южных регионов, например, Ростовской или Воронежской областей. Жара выше +30°C считается опасной для здоровья, особенно для пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

Ночью температура будет опускаться до +12…+17°C, но в центре города из-за нагретых зданий воздух может оставаться теплым — до +20°C. С середины августа жара начнет спадать, а к концу месяца москвичей ждет заметное похолодание.

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