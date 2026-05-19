Жара в офисе: юрист объяснил, когда можно законно уйти домой

В некоторых российских регионах установилась жаркая погода, и работодателей предупредили об обязанности следить за градусником в офисе. При температуре выше 28 градусов сотрудники имеют полное право отказаться от работы, и наказать их за это не получится. Юрист Александр Митрюк разъяснил в беседе с «ФедералПресс» , что судебная практика в таких спорах практически всегда на стороне персонала, а за вольности с микроклиматом компаниям грозят штрафы и проверки.

По словам эксперта, работодатель обязан обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда. Это закреплено в Трудовом кодексе России (ТК РФ).

Как пояснил Митрюк, предельные показатели температуры для различных профессий на рабочих местах регулируются постановлением главного государственного санитарного врача РФ. Эти нормы обязательны к соблюдению всеми работодателями без исключения.

Юрист привел конкретные цифры. Так, для офисных помещений оптимальная температура летом составляет +22-24 градуса, а максимально допустимая +28 градусов. Для тех, чья работа связана с постоянным движением и переносом тяжестей, норма ниже — 20-26 градусов тепла. Чтобы определить свою категорию работ, по его словам, необходимо смотреть таблицы 5.1 и 5.2 в официальном документе.

Если работодатель не создает необходимые условия труда, сотрудник может пожаловаться. По словам Митрюка, работодатель обязан составить акт после жалобы работника на низкую или высокую температуру в помещении. Затем следует незамедлительно обращаться в Роспотребнадзор и Роструд с жалобой.

Более того, как отметил юрист, согласно статье 216 ТК, работник имеет право на отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда. Отказаться можно до устранения такой опасности.

Митрюк подчеркнул, что если начальник не создает прохладу, сотрудники могут смело фиксировать нарушение и уходить домой без риска получить выговор. За вольности с микроклиматом работодателю грозят штрафы, а также проверки со стороны Роструда и Роспотребнадзора.

По его словам, если работодатель попытается наказать сотрудника за уход с работы в жару — например, сделать замечание или выговор, а то и уволить, — судебная практика почти всегда будет на стороне работника. Он посоветовал смело обжаловать незаконные действия начальства.

Ранее сообщалось, что умереть от кондиционера реально. Эксперт раскрыл, кто в группе риска.