Жара в парной убивает сперму: врачи объяснили, кому грозит спермограмма

Минздрав РФ внедряет новую программу диспансеризации, которая может неожиданно затронуть завсегдатаев парных. Теперь мужчинам, регулярно посещающим бани и сауны, могут назначить дополнительное обследование репродуктивной системы.

Как это работает

На первом этапе диспансеризации пациентам предложат заполнить анкету, включающую вопросы об их привычках. Если выяснится, что посещение парной — часть образа жизни мужчины, он может получить направление на спермограмму и консультацию уролога. В Одинцовской областной больнице уточнили, что такой анализ не входит в стандартную программу обследования, однако он крайне важен при планировании беременности. Сдать его можно как по направлению врача, так и по собственной инициативе — в том числе в частных клиниках.

Что говорят врачи

Кандидат медицинских наук, заведующий урологическим отделением Антон Греченков в интервью порталу REGIONS подтвердил, что частое и длительное нахождение в банях и саунах действительно может негативно сказаться на репродуктивном здоровье мужчин. По его словам, сперматогенез — процесс образования сперматозоидов — происходит в яичках, температура которых должна быть на два-три градуса ниже температуры тела. Регулярный или чрезмерный перегрев снижает качество спермы, уменьшая количество подвижных и морфологически нормальных сперматозоидов.

Врач подчеркнул, что эти изменения, как правило, обратимы. Однако для полного восстановления цикла созревания сперматозоидов требуется два-три месяца. При длительном воздействии высоких температур может наступить стойкое ухудшение фертильности. Тем, кто не планирует зачатие в ближайшее время, эпизодическое посещение бани при соблюдении мер предосторожности не навредит. А вот будущим отцам лучше воздержаться от парных на два-три месяца.

Что еще входит в диспансеризацию

В поликлиниках Одинцова сейчас проходит бесплатная диспансеризация. В рамках программы особое внимание уделяется ПСА-тесту для оценки состояния предстательной железы. Для пар, планирующих беременность, доступна репродуктивная диспансеризация — специализированная программа, направленная на выявление причин затруднений с зачатием и разработку индивидуальной стратегии для успешного наступления беременности.

