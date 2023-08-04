Жара выше 30 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу

В пятницу, 4 августа, в столичном регионе прогнозируется жаркая и сухая погода. Будет переменная облачность. Осадков практически не ожидается.

Воздух в Подмосковье прогреется до плюс тридцати одного градуса, в Москве — до тридцати градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер ожидается юго-западного направления со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит 746 миллиметров ртутного столба.

Ранее заведующая терапевтическим отделением МОНИКИ Татьяна Воробьева рассказала, как лучше одеваться в жаркую погоду.